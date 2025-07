87-Jährige macht Fahrfehler und verursacht 7.000 Euro Schaden

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro ist es am Montagnachtmittag auf einem Parkplatz in Michelrieth gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte, gegen 15:45 Uhr, eine 87-jährige Frau aus dem Landkreis Main-Spessart ihr Fahrzeug aus einer Parklücke auszuparken und verwechselte offenbar die Bremse mit dem Gaspedal. Die Frau fuhr daraufhin über den Parkplatz hinaus und gegen eine Hauswand.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.