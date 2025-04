87-Jährige reingelegt: Notsituation vorgetäuscht

WINTERHAUSEN – Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag, den 21. April 2025, eine 87-jährige Seniorin mit einer erfundenen Notlage getäuscht und sich so einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag erschlichen.

Gegen 17:30 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der Frau und gab vor, dringend finanzielle Hilfe zu benötigen. Gutgläubig händigte die Geschädigte dem Mann das geforderte Geld aus. Als der Unbekannte am darauffolgenden Tag erneut Geld forderte, wurde die Seniorin misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich WINTERHAUSEN beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-130 zu melden.