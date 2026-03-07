9.500 Euro Spende: Kinder backen für Kinder!
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Beim traditionsreichen Kinderbacktag der Bäckerei Peter Schmitt in Reiterswiesen kamen in der Weihnachtszeit 2025 insgesamt 9.500 Euro an Spendengeldern zusammen. Über 850 Kinder verzierten in der Backstube eigene Plätzchen, während die gesamten Einnahmen des Tages nun zu gleichen Teilen an zwei regionale Hilfsprojekte übergeben wurden.
Der Förderverein krebskranker Kinder Hambach e.V. und die Missio Kinderklinik in Würzburg erhalten jeweils 4.750 Euro. Während der Förderverein damit krebskranke Kinder durch moderne Einrichtungen und Therapien unterstützt, kommt der Anteil für die Missio Kinderklinik dem Projekt Harl.e.kin zugute, das Familien von Früh- und Risikoneugeborenen nach dem Klinikaufenthalt betreut.
Neben dem Backen konnten die Gäste an Produktionsführungen teilnehmen und sich bei einem Weißwurstfrühstück oder frischer Focaccia stärken.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!