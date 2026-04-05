9. Escherndorfer Sinneszauber: Musikalischer Weinspaziergang am Fuße des Lumps
VOLKACH / OT ESCHERNDORF – Am Samstag, den 11. April 2026, lädt der Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler e.V. ab 18:00 Uhr zum beliebten „Sinneszauber“ ein. Die neunte Auflage des weinkulturellen Spaziergangs verspricht eine Kombination aus fränkischen Spitzenweinen, kulinarischen Snacks und kabarettistischer Unterhaltung.
In diesem Jahr begleiten die „3 Franken mit dem Kontrabass“ die Teilnehmer. Das Trio aus dem Raum Würzburg zieht unplugged mit Saxophon, Kontrabass und akustischer Gitarre durch das Publikum. Ihr Repertoire reicht von Rock- und Pop-Klassikern über jazzige Klänge bis hin zu Franken-Rap und Hip-Hop, wobei Alltagsthemen auf Unterfränkisch mit einem Augenzwinkern aufgegriffen werden.
Weinverkostung und Kulinarik in den Weingütern
Der Spaziergang führt durch mehrere renommierte Betriebe, in denen jeweils Weinproben und passende Imbisse gereicht werden. Mit dabei sind:
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Weingüter: Clemens Fröhlich, Horst Sauer, Reinhold Sauer und Egon Schäffer.
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Bocksbeutelhof: Weinverkostung vor Ort.
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Genießercafé: Bereitstellung von kulinarischen Snacks.
Begleitet wird die Gruppe zudem von einer erfahrenen Gästeführerin vom Weinerlebnis Franken e.V., die fachkundige Einblicke in die Weinbaukultur der Region gibt.
Ticketinformationen und Vorverkauf
Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind eine 5er-Weinverkostung, Mineralwasser sowie die verschiedenen Imbiss-Stationen. Da die Veranstaltung teilweise im Freien stattfindet, wird um entsprechende Kleidung gebeten.
Der Kartenvorverkauf erfolgt über die Touristinformation Volkacher Mainschleife:
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Adresse: Marktplatz 1, Volkach
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Telefon: 09381/401-300
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E-Mail: tourismus@volkach.de
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