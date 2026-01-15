„9. Highlander“ Poetry Slam – Die Saisongala 2026
Das finale Finale der Saisonchampions im evangelischen Gemeindehaus
SCHWEINFURT – Mit der neunten Stadtmeisterschaft im evangelischen Gemeindehaus steuert die Schweinfurter Poetry-Slam-Szene auf einen glanzvollen Saisonabschluss zu, der zugleich einen wehmütigen Abschied markiert. Da die Zukunft des Saales ab 2027 ungewiss ist und derzeit kein vergleichbarer Veranstaltungsort zur Verfügung steht, wird die große Saisongala am Freitag, den 27. Februar 2026, vorerst zum letzten Mal in diesem Rahmen stattfinden. Veranstalter und Moderator Manfred Manger, der das Format seit 2006 in Schweinfurt etabliert hat, blickt dennoch stolz auf eine Spielzeit zurück, in der der Slam nach der Pandemie zu alter Stärke zurückgefunden hat und das Publikum erneut mit wortgewaltigen Abenden begeisterte.
Unter dem martialisch-humorvollen Motto „9. Highlander – es kann nur eine oder einen geben!“ treten die fünf Saisonsieger der Disharmonie gegen die amtierende Stadtmeisterin Anna Lisa Azur aus Wuppertal an. Das hochkarätige Feld der Finalisten reicht von der jungen U20-Landesmeisterin Lowis Rabea aus Jena über den dreifachen deutschsprachigen Team-Meister Samson aus Berlin bis hin zu etablierten Größen wie Richard König, Marie Lemor und dem Karlsruher Physiker Adrian Mulas. Als besonderes Highlight außerhalb des Wettbewerbs wird die Künstlerin Barbara Puppa Hennerfeind den Abend mit Gesang und Flamencotanz bereichern, während DJane Lisa Smaragd die Auftritte musikalisch untermalt.
Der Poetry Slam in Schweinfurt hat sich zur erfolgreichsten literarischen Serienveranstaltung der Stadt entwickelt, bei der das Publikum durch die Vergabe von „Porzellanschweinchen“ aktiv über Sieg und Niederlage entscheidet. Am Ende des Abends wird der neue Stadtmeister mit der goldenen „Dichter-Schlachtschüssel“ geehrt. Neben dem sportlichen Wettkampf steht der Abend auch im Zeichen eines großen Jubiläums: Manfred Manger plant für den 3. Oktober 2026 eine Jubiläumsshow zu „20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt“, deren Details er exklusiv während des Saisonfinales bekannt geben wird. Karten für das Finale am 27. Februar sind bereits im Vorverkauf erhältlich.
