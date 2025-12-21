90-Jährige aus Sennfeld vermisst – Wer kann Hinweise geben?

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Seit Samstagmittag wird eine 90-jährige Seniorin vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Schweinfurter Polizei sucht nach der Dame und hofft auf Hinweise.

Dem Sachstand wurde die 90-jähige Gertrud H. letztmals gegen 11:30 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung „Haus am Sennfelder See“ gesehen. Seitdem ist die Dame nicht mehr auffindbar. Es ist davon auszugehen, dass sie ihre Einrichtung in ihrem Rollstuhl verlassen hat. Die Schweinfurter Polizei sucht zur Stunde nach der Frau und hofft nun vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau H. trägt ein grünes Oberteil, dunkle Hose, dunkle Sneaker und hat noch einen blauen Kleiderschutz um die Schultern.

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter 09721/202-0 entgegen.