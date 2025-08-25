Ab gegen die Ampel: Alleinunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer
REICHENBERG – Am Sonntagnachmittag kam es in Reichenberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Der Mann fuhr auf der „Y-Spange“ in Richtung der B19, als er aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem Ampelmast kollidierte. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.
Der Mann, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto befreit werden. Er wurde umgehend in eine Würzburger Klinik eingeliefert, wobei glücklicherweise keine Lebensgefahr besteht.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu wenden.
