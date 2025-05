Ab geht die Lutzi? 21-Jähriger leistet Widerstand auf Campingplatz – Versuchte Gefangenenbefreiung durch Begleiterin

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein stark betrunkener 21-Jähriger randalierte am späten Donnerstagabend auf einem Campingplatz in Mainaschaff und leistete bei Eintreffen der Polizei erheblichen Widerstand. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Auch gegen seine Begleiterin wird ermittelt.

Gegen 21:20 Uhr ging ein Notruf vom Campingplatz in der Johann-Dahlem-Straße ein, wonach ein 21-Jähriger randaliere und mehrere Holzzäune zerstört habe. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei trafen vor Ort auf den aggressiven und stark alkoholisierten Mann. Er ging die Beamten verbal und körperlich an, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Seine 32-jährige Begleiterin versuchte, ihm zu helfen und die Beamten wegzuziehen, weshalb auch sie gefesselt werden musste. Beide wurden zur Dienststelle gebracht, wo Blutentnahmen durchgeführt wurden. Beim 21-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von rund 2,5 Promille, bei seiner Begleiterin von rund 1,5 Promille festgestellt.

Die 32-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun wegen Gefangenenbefreiung ermittelt. Der 21-Jährige verbrachte die Nacht in Sicherheitsgewahrsam. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung in zwei Fällen ermittelt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme gab der 21-Jährige an, auf dem Campingplatz von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein, weshalb auch hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.