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Abenteuer auf zwei Rädern: Autorenlesung mit Volker Häring im Burkardus Wohnpark

29. Mai 2026Letztes Update 29. Mai 2026
Abenteuer auf zwei Rädern: Autorenlesung mit Volker Häring im Burkardus Wohnpark
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Zu einer faszinierenden literarischen Reise lädt die Volkshochschule (vhs) Bad Kissingen kurz nach den Pfingstfeiertagen ein. Der Autor Volker Häring ist in der Kurstadt zu Gast und stellt sein packendes Buch „Der lange Fahrrad-Marsch“ im Rahmen einer Autorenlesung persönlich vor. Alle Reisebegeisterten, Fahrradfans und Kulturinteressierten dürfen sich auf einen Abend voller spannender Anekdoten und packender Reiseeindrücke freuen.

Die Veranstaltungs-Eckdaten auf einen Blick

Wichtiger Service-Hinweis der vhs zur Ferienzeit

Wer im Vorfeld der Lesung oder für das kommende Semester noch andere Anliegen klären möchte, sollte die Ferienzeiten beachten: Das vhs-Büro in Bad Kissingen ist während der anstehenden Pfingstferien ab Montag, 25. Mai, bis einschließlich Freitag, 5. Juni 2026, geschlossen.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Die Autorenlesung am 3. Juni findet ungeachtet der Büro-Schließzeit wie geplant im Burkardus Wohnpark statt.

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