Abenteuer auf zwei Rädern: Autorenlesung mit Volker Häring im Burkardus Wohnpark
BAD KISSINGEN – Zu einer faszinierenden literarischen Reise lädt die Volkshochschule (vhs) Bad Kissingen kurz nach den Pfingstfeiertagen ein. Der Autor Volker Häring ist in der Kurstadt zu Gast und stellt sein packendes Buch „Der lange Fahrrad-Marsch“ im Rahmen einer Autorenlesung persönlich vor. Alle Reisebegeisterten, Fahrradfans und Kulturinteressierten dürfen sich auf einen Abend voller spannender Anekdoten und packender Reiseeindrücke freuen.
Die Veranstaltungs-Eckdaten auf einen Blick
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Wann: Mittwoch, 3. Juni 2026
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Beginn: 19:00 Uhr (Einlass in den Saal ist bereits ab 18:30 Uhr)
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Wo: Burkardus Wohnpark (Kapellenstraße 24, 97688 Bad Kissingen)
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Eintritt: Komplett kostenfrei!
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Anmeldung: Für diese Veranstaltung ist keine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule erforderlich. Einfach vorbeikommen und zuhören.
Wichtiger Service-Hinweis der vhs zur Ferienzeit
Wer im Vorfeld der Lesung oder für das kommende Semester noch andere Anliegen klären möchte, sollte die Ferienzeiten beachten: Das vhs-Büro in Bad Kissingen ist während der anstehenden Pfingstferien ab Montag, 25. Mai, bis einschließlich Freitag, 5. Juni 2026, geschlossen.
Die Autorenlesung am 3. Juni findet ungeachtet der Büro-Schließzeit wie geplant im Burkardus Wohnpark statt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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