Abenteuer vor der Haustür: Heimatforscherpass und Landkreisbuch für Kinder in den Haßbergen
HAßFURT IM LANDKREIS HAßBERGE – Der Landkreis Haßberge lädt Kinder und Familien dazu ein, die eigene Heimat in den kommenden Osterferien auf spielerische Weise zu entdecken. Mit dem Heimatforscherpass und dem speziellen Landkreisbuch stehen zwei kostenfreie Angebote bereit, die spannende Ausflugsziele in allen 26 Kommunen mit kleinen Belohnungen verknüpfen.
Gemeinsam mit den Identifikationsfiguren Emil, Leni und Jonas können die jungen Entdecker sowohl die Museen der Region erkunden als auch auf große Outdoor-Tour gehen. Das Regionalmanagement des Landkreises möchte damit das Bewusstsein für die lokale Kultur und Natur stärken und bietet mit den Broschüren eine ideale Beschäftigung für die schulfreie Zeit oder als Beigabe für das Osternest an.
Die beiden Mitmach-Aktionen im Detail:
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Der Heimatforscherpass mit Eichhörnchen Emil: Kleine Entdecker besuchen die verschiedenen Museen im Landkreis. Für jeden Besuch gibt es einen „Wissensnuss-Aufkleber“. Sobald vier Nüsse gesammelt sind, kann ein Foto des Passes an kulturraum@hassberge.de gesendet werden. Als Belohnung winkt eine Urkunde sowie eine exklusive Emil-Trinkflasche.
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Entdeckungstour mit Leni und Jonas: Diese Aktion führt durch den gesamten Landkreis. In jeder der 26 Gemeinden gilt es, eine Aufgabe vor Ort zu lösen. Wer mindestens zehn Lösungen findet und diese an leniundjonas@hassberge.de schickt, erhält ein Wildbienenhotel und Blumenkugeln für den eigenen Garten oder Balkon.
Beide Broschüren sind ein Baustein der regionalen Identitätsbildung und können kostenfrei beim Landratsamt Haßberge angefordert werden. Bestellungen sind telefonisch unter 09521/27-650 oder per E-Mail möglich:
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