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Abfallwirtschaftsbetrieb Haßberge: Kreisabfallzentrum bleibt am 27. März geschlossen
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge informiert über eine bevorstehende Schließung des Kreisabfallzentrums in Wonfurt. Aufgrund von notwendigen Umbauarbeiten bleibt die Einrichtung am Freitag, den 27. März 2026, für den gesamten Tag geschlossen.
Die Bevölkerung wird gebeten, diese ganztägige Schließung bei der Planung von Entsorgungsfahrten zu berücksichtigen. Ab dem darauf folgenden Werktag steht das Zentrum wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.
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