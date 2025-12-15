Auto IU
Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle ist am 18. Dezember 2025 ab 12 Uhr geschlossen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle (mit Wertstoffhof) bleibt am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.
Ab Freitag, den 19. Dezember 2025, können Anlieferungen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erfolgen.
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 55 597 gerne zur Verfügung.
