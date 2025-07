ABG nominiert Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl

SCHWEINFURT – Bei der bevorstehenden Kommunalwahl am 8. März 2026 will die Allgemeine Bürgergemeinschaft (ABG) ihre Rolle im Gemeinderat weiter stärken.

Bereits in der laufenden Legislaturperiode stellt die ABG mit Sebastian Lösch (Löffelsterz) und Wolfgang Perschke (Abersfeld) zwei aktive Gemeinderatsmitglieder. Sie gehören der SPD-Fraktionsgemeinschaft an, zu der neben der SPD auch die Liste Ökologie und Soziales (LÖS) zählt. Gemeinsam mit dem amtierenden Bürgermeister Stefan Rottmann verfügt diese Fraktionsgemeinschaft aktuell über die Mehrheit im Gemeinderat.

Ziel der ABG bleibt es, überparteilich und sachlich mit allen Fraktionen und Ratsmitgliedern zusammenzuarbeiten. Für die Kommunalwahl 2026 treten ABG, LÖS und SPD erneut gemeinsam an – mit 66 Kandidatinnen und Kandidaten, die gleichzeitig auch die Wiederwahl und den Kurs von Bürgermeister Stefan Rottmann unterstützen.

Breite Liste mit klaren Schwerpunkten

Die ABG setzt in ihrer Aufstellung auf ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern: Zehn Frauen und zehn Männer aus Abersfeld, Waldsachsen, Löffelsterz, Reichmannshausen und Marktsteinach stehen zur Wahl. Die Bewerberinnen und Bewerber bringen laut ABG nicht nur neue Ideen, sondern auch Motivation und langjährige Erfahrung mit.

Inhaltlich will sich die ABG auf mehrere zentrale Themen fokussieren: Dazu zählen bedeutende Infrastrukturmaßnahmen, die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge sowie konkrete Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energiewende. Auch das soziale Miteinander liegt der Wählergruppe am Herzen – insbesondere in Bezug auf Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Seniorinnen und Senioren.

Die Kandidierenden der ABG im Überblick

Sebastian Lösch (41, Channel Manager, Löffelsterz)

Karin Englert (56, Senior Supply Chain, Reichmannshausen)

Wolfgang Perschke (53, Maschinenschlosser, Abersfeld)

Simon Schäfer (37, Elektroniker, Marktsteinach)

Kerstin Keller (51, Geschäftsführerin, Marktsteinach)

Max Hochrein (23, Anlagen- und Maschinenführer, Löffelsterz)

Leyla Carus (20, Pflegefachkraft, Marktsteinach)

Eduard Münch (38, Lagerlogistiker, Waldsachsen)

Tanja Götzendörfer (29, Rettungssanitäterin, Marktsteinach)

Carmen Thiergärtner (56, Musikpädagogin, Abersfeld)

Lukas Kempf (36, Versuchsschlosser, Löffelsterz)

Verena Wolfsberger (39, Schneidermeisterin, Reichmannshausen)

Karin Hofmann (63, Postzustellerin, Marktsteinach)

Katrin Jäger (40, Bankangestellte, Löffelsterz)

Malte Hennemann (44, leitender Angestellter, Marktsteinach)

Julika Schoppelrey (43, Erzieherin, Abersfeld)

Vanessa Kremtz (39, Leiterin Hauswirtschaft, Marktsteinach)

Ewald Lenhart (66, Polizeibeamter i.R., Waldsachsen)

Christian Margraf (48, Pflegefachkraft Anästhesie, Abersfeld)

Stefan Saal (39, Ingenieur, Abersfeld)

Ersatzbewerber:

Bernd Barthelmes (63, Industriefacharbeiter, Marktsteinach)

Ingo Harth (58, Industriefacharbeiter, Reichmannshausen)

Ob die ABG mit dieser Liste ihre Mandate im Gemeinderat ausbauen kann, wird sich bei der Wahl im März 2026 zeigen. Klar ist: Der Anspruch, das Gemeindeleben weiterhin aktiv mitzugestalten, ist ungebrochen.