Abgelenkt und Geldbörse gestohlen
WÜRZBURG/HEIDINGSFELD – Am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr wurde eine Seniorin auf einem Parkplatz in der Hofmannstraße Opfer eines Diebstahls, nachdem ein unbekannter Mann scheinbar hilfsbereit ihren Fiat startete. Er nutzte die Situation aus, um ihren Geldbeutel vom Beifahrersitz zu stehlen. Der entstandene Beuteschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt, und die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl.
Der Dieb, der sich zuvor an einer Bushaltestelle aufgehalten hatte, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, circa 35 Jahre alt und schlank mit blonden Haaren. Er war dunkel und in edlem Stil gekleidet, trug eine Brille mit goldenem Gestell und ist auf dem Finger tätowiert.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
