Abholtage für Geburtsbäume des Landkreises Haßberge

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Foto: 2fly4
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Eltern, deren Kinder zwischen dem 15. August 2025 und dem 14. Februar 2026 in den Haßberg-Kliniken geboren wurden, können sich als Willkommensgeschenk des Landkreises einen eigenen Obstbaum abholen. Damit du deinen Baum erhältst, musst du den erhaltenen Gutschein bis spätestens 28. Februar 2026 beim Fachbereich Gartenbau und Landespflege einreichen.

Die Ausgabe der Bäume findet am Donnerstag, den 26. März (08:00 bis 17:00 Uhr), und am Freitag, den 27. März (08:00 bis 12:00 Uhr), am Kreisbauhof in Haßfurt in der Uchenhofer Straße 17 statt. Zur Auswahl stehen verschiedene Sorten wie die Äpfel „Gerlinde“ und „Baya Marisa“, die Süßkirsche „Lapins“ sowie die Zwetschge „Haroma“.

Vor Ort bietet die Kreisfachberatung zudem einen kostenlosen Pflanzschnitt sowie nützliche Informationen zur richtigen Baumpflanzung und späteren Pflege an. Bei weiteren Fragen kannst du dich direkt unter der Telefonnummer 09521 942623 an das Landratsamt wenden.

