Ablagerung von giftigen Abfällen – Gibt es Zeugen in Güntersleben?

GÜNTERSLEBEN / LKR. WÜRZBURG – Bereits am Wochenende des 19. bzw. 20. Oktober 2024 bemerkten Wanderer an einem Rastplatz in der Flur zwischen Güntersleben und Retzstadt ein auffälliges blaues Kunststofffass.

Der Rastplatz befindet sich in Verlängerung der Frühlingsstraße Güntersleben. Da die Wanderer zunächst annahmen, es handele sich um einen Futterbehälter oder Ähnliches, meldeten sie den Fund nicht.

Am darauffolgenden Wochenende entdeckten sie das Fass erneut und öffneten es, woraufhin sie eine chemisch riechende Flüssigkeit vorfanden. Die herbeigerufene Wasserschutzpolizei identifizierte den Inhalt als eine Mischung aus Altöl und Farbverdünner. Aufgrund der am Fass haftenden Substanzen kam es zu einer leichten Verunreinigung des Bodens, der abgetragen werden musste. Das Fass wurde schließlich zur fachgerechten Entsorgung abgeführt.

Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Umweltstraftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher oder die Umstände des illegalen Ablagerns geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizei zu melden.