Ablenkung am Steuer: Unfall mit ungesichertem Kind in Karlstadt
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagabend hat ein 34-jähriger Autofahrer in der Gartenstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Straßenlaterne geprallt. Ursache war offenbar eine Ablenkung durch seine Kinder im Fahrzeug – eines davon saß vorschriftswidrig ohne Kindersitz auf dem Beifahrerplatz.
Gegen 20:40 Uhr war der 34-jährige Mann in Richtung Arnsteiner Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei wurde er während der Fahrt von seinen beiden Kindern abgelenkt. Dieser Moment der Unachtsamkeit reichte aus, um von der Fahrbahn abzukommen und frontal mit einer Laterne zu kollidieren.
Kinder verletzt – Sicherheitsmangel festgestellt
Die Folgen des Aufpralls trafen vor allem die kleinen Mitfahrer:
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Verletzungen: Die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.
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Mangelnde Sicherung: Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der sechsjährige Junge auf dem Beifahrersitz saß, jedoch nicht mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Kindersitz gesichert war.
An dem Daimler des Mannes entstand erheblicher Sachschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Präventionshinweis der Polizei
Das Polizeipräsidium Unterfranken nimmt diesen Vorfall zum Anlass, auf die aktuelle Präventionskampagne zur Verkehrssicherheit hinzuweisen. Der Unfall verdeutlicht zwei lebenswichtige Aspekte:
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Fokussierung: Ablenkung – egal ob durch Technik oder Mitfahrer – gehört zu den häufigsten Unfallursachen.
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Sicherung: Kindersitze sind keine Option, sondern Lebensretter. Sie sind darauf ausgelegt, die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte abzufangen, was normale Gurte bei Kindern nicht leisten können.
Den Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Verfahren wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit und der fahrlässigen Körperverletzung.
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