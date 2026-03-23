Auto IU

Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall
Symbolfoto: Pixabay
Sparkasse

KARLSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Samstagvormittag ist es auf der Staatsstraße 2435 beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Dank der schnellen Reaktion einer 77-jährigen Autofahrerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 33-jährige Verursacher keinen Führerschein besitzt und drei Kinder ungesichert im Fahrzeug beförderte.

Gegen 11:30 Uhr war der 33-jährige Mann mit seinem Wagen von Mühlbach in Richtung Wiesenfeld unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die zum Unfallzeitpunkt weder angeschnallt noch anderweitig gesichert waren. Während der Fahrt ließ sich der Fahrer ablenken und geriet in den Gegenverkehr.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die entgegenkommende 77-jährige Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und wich aus, sodass es lediglich zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt; an den Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause

Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der mangelnden Sicherung der Kinder eingeleitet.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026

Mehr

Erfolgreicher Abschluss in der Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt

Erfolgreicher Abschluss in der Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt

23. März 2026
Was war los am Wochenende? Hör doch mal rein…

Was war los am Wochenende? Hör doch mal rein…

23. März 2026
Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt

Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt

23. März 2026
Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht

Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht

23. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)