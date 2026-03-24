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Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall
Symbolfoto: Pixabay
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KARLSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Samstagvormittag ist es auf der Staatsstraße 2435 beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Dank der schnellen Reaktion einer 77-jährigen Autofahrerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 33-jährige Verursacher keinen Führerschein besitzt und drei Kinder ungesichert im Fahrzeug beförderte.

Gegen 11:30 Uhr war der 33-jährige Mann mit seinem Wagen von Mühlbach in Richtung Wiesenfeld unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die zum Unfallzeitpunkt weder angeschnallt noch anderweitig gesichert waren. Während der Fahrt ließ sich der Fahrer ablenken und geriet in den Gegenverkehr.

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Die entgegenkommende 77-jährige Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und wich aus, sodass es lediglich zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt; an den Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

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Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der mangelnden Sicherung der Kinder eingeleitet.

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