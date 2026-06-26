ABSAGE: Fest der Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth findet nicht statt

A N Z E I G E

HOHENROTH – Aufgrund der aktuellen extremen Hitzewelle muss das für Samstag, den 27. Juni 2026, geplante Fest der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt für behinderte Menschen in Hohenroth leider kurzfristig abgesagt werden. Die Sicherheit und Gesundheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden haben in dieser Situation Vorrang.