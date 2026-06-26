Auto IU

ABSAGE: Fest der Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth findet nicht statt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
ABSAGE: Fest der Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth findet nicht statt
Foto: Reto Glemser
A N Z E I G E
Sparkasse

HOHENROTH – Aufgrund der aktuellen extremen Hitzewelle muss das für Samstag, den 27. Juni 2026, geplante Fest der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt für behinderte Menschen in Hohenroth leider kurzfristig abgesagt werden. Die Sicherheit und Gesundheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden haben in dieser Situation Vorrang.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)