Abschiebehäftling entwichen – Großangelegte Suchmaßnahmen und Festnahme
WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Die Polizei suchte seit Dienstagabend mit einem Großaufgebot nach einem 21-jährigen Angolaner, dem im Zuge seiner Abschiebung die Flucht aus einem Polizeifahrzeug gelungen war. Der Mann konnte am Mittwochmittag im Nahbereich des Fluchtortes von Einsatzkräften gefasst werden.
Der Vorfall ereignete sich, als Polizeibeamte aus Oberfranken nach einem nicht stattgefundenen Abschiebeflug in Frankfurt am Main auf dem Rückweg in die Abschiebeeinrichtung in Hof waren. Im Bereich des Autobahndreiecks Werntal begann der 21-jährige Angolaner im Polizeifahrzeug zu randalieren und beschädigte es. Noch bevor weitere Einsatzkräfte hinzukamen, gelang dem Mann die Flucht.
Die umfassenden Suchmaßnahmen wurden von Beamten aus Schweinfurt und umliegenden Dienststellen sowie der Bereitschaftspolizei durchgeführt. Dabei kamen Drohnen von Polizei und THW sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Die intensiven Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Mann am Mittwochmittag durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Würzburg ergriffen werden konnte. Er hatte versucht, sich im Bereich des Autobahndreiecks verborgen zu halten. Der 21-Jährige befindet sich im Gewahrsam der unterfränkischen Polizei und wird zeitnah wieder einer Abschiebeeinrichtung zugeführt.
