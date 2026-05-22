Abschied einer Identifikationsfigur: Peter Kurzweg beendet seine Profi-Karriere am Dallenberg
WÜRZBURG – Am Dallenberg geht eine Ära zu Ende: Der FC Würzburger Kickers verabschiedet mit Peter Kurzweg einen seiner langjährigen Leistungsträger und ein echtes Gesicht des Vereins. Der 32-jährige Defensivspezialist hat sich dazu entschieden, seine aktive Karriere im Profifußball nach vielen erfolgreichen Jahren zu beenden.
Kurzweg prägte über mehrere Spielzeiten hinweg das sportliche Gesicht der Rothosen. Mit seinem unbändigen Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Verlässlichkeit auf der Außenbahn verkörperte er wie kaum ein Zweiter die Tugenden der Kickers und füllte sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine stets eine wichtige Führungsrolle aus.
Aufstiegsheld und Rückkehrer
In den Geschichtsbüchern des FWK wird Kurzweg für immer einen festen Platz einnehmen. Er war ein elementarer Baustein in den sportlich erfolgreichsten Jahren der jüngeren Vereinsgeschichte – allen voran beim sensationellen Durchmarsch und dem historischen Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2015/16.
Nach zwischenzeitlichen Stationen beim 1. FC Union Berlin und dem FC Ingolstadt zog es den Publikumsliebling wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte nach Würzburg, wo er den Kickers bis zuletzt eng verbunden blieb.
„Peter hat die Kickers über viele Jahre hinweg mitgeprägt. Mit seiner Mentalität, seiner Erfahrung und seiner Identifikation mit dem Verein war er für unsere Mannschaft und unser gesamtes Umfeld enorm wertvoll“, würdigt Sportdirektor Sebastian Neumann die Verdienste des Routiniers.
Dem FWK in der Bezirksliga weiterhin verbunden
Für die Fans gibt es trotz des Profi-Abschieds eine gute Nachricht: Ganz müssen die Kickers-Anhänger nicht auf ihr Idol verzichten. Peter Kurzweg wird die Fußballschuhe nicht komplett an den Nagel hängen. In der kommenden Saison wird er für die neu gemeldete Mannschaft der Kickers in der Bezirksliga auflaufen und dem Verein so als erfahrener Leitwolf auf dem Rasen erhalten bleiben.
Die Würzburger Kickers bedanken sich herzlich bei Peter Kurzweg für seinen unermüdlichen Einsatz im FWK-Trikot und wünschen ihm für seine private sowie berufliche Zukunft abseits des Profirummels alles Gute.
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