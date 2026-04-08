Abschied im persönlichen Gespräch: Landrat Wilhelm Schneider lädt ins Landratsamt ein
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Zum Ende seiner Amtszeit möchte sich Landrat Wilhelm Schneider persönlich bei den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den regen Austausch bedanken. Am Freitag, den 24. April, öffnet das Landratsamt Haßberge hierfür seine Türen und lädt zu einer Abschiedsbegegnung ein.
Zwischen 11:00 und 15:00 Uhr haben alle Interessierten im großen Sitzungssaal die Gelegenheit, mit dem Landrat noch einmal ins Gespräch zu kommen, Erlebnisse aus seiner Amtszeit Revue passieren zu lassen oder persönliche Wünsche für die Zukunft zu übermitteln. Laut Schneider haben gerade die menschlichen Begegnungen seine Arbeit in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.
Anmeldung für die Veranstaltung erforderlich
Um die Veranstaltung organisatorisch planen zu können, bittet das Büro des Landrats um eine vorherige Anmeldung. Diese muss bis spätestens Freitag, den 17. April, erfolgen.
Anmeldungen sind auf folgenden Wegen möglich:
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Telefonisch: 09521 27-296
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E-Mail: vorzimmer@hassberge.de
Das Landratsamt freut sich auf zahlreiche Besucher, die diesen feierlichen Rahmen nutzen möchten, um sich persönlich von Landrat Wilhelm Schneider zu verabschieden.
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