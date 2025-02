Abschied in den Ruhestand nach fast 35 Jahren Dienst für die Lebenshilfe

SCHWEINFURT/NÜDLINGEN – Zum 31. Januar 2025 endete eine prägende Ära bei der Werkstatt für behinderte Menschen Nüdlingen, einer Einrichtung der Lebenshilfe Schweinfurt: Martin Denninger trat nach fast 35 Jahren engagierter Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. Mit unermüdlichem Einsatz, hoher Fachkompetenz und einem großen Herz für die Menschen in der Nüdlinger Werkstatt trug er maßgeblich zu deren positiver Entwicklung bei.

Denningers Karriere bei der Lebenshilfe Schweinfurt begann am 14. Mai 1990, als er als Gruppenleiter in der Werkstatt Hammelburg tätig wurde. Bereits im September desselben Jahres übernahm er für ein Jahr eine Gruppenleiterstelle bei der Eröffnung der Nüdlinger Werkstatt. Ab 1991 war er mehr als 15 Jahre als stellvertretender Werkstattleiter und Bereichsleiter Produktion tätig. 2006 übernahm er die Leitung der Werkstatt, eine Position, die er fast 19 Jahre lang mit Hingabe und Weitblick ausfüllte.

Besonders betonte Denninger in seiner Abschiedsrede den Dank an den Vorstand und die Geschäftsleitung der Lebenshilfe Schweinfurt, die optimale Voraussetzungen für die Einarbeitung seines Nachfolgers Christian Kleinhenz geschaffen hätten. „Tritt nicht in meine Fußstapfen, sondern hinterlasse Deine eigenen Spuren“, so Denningers Worte an Kleinhenz.

Denninger engagierte sich nicht nur innerhalb der Werkstatt, sondern war auch von 2013 bis 2024 Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Offene Behindertenhilfe Schweinfurt. Zudem war er vier Jahre als Delegierter im Vorstand der Lebenshilfe Schweinfurt aktiv.

Die Leitung der Werkstatt Nüdlingen übernimmt nun Christian Kleinhenz. Nach seinem Maschinenbaustudium sammelte er bereits als Zivildienstleistender wertvolle Erfahrungen in der Nüdlinger Werkstatt. Zudem blickt er auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in einem international tätigen Maschinenbauunternehmen zurück, in dem er sich umfassende Kenntnisse in den Bereichen Produktion, Vertrieb und After Sales aneignete. Kleinhenz beschreibt seine Führungsphilosophie mit dem Leitsatz: „Erst der Mensch, dann die Maschine“. Dankbar für die gut funktionierende Werkstatt und die großartige Gemeinschaft von Menschen, die mit Überzeugung arbeiten, sieht Kleinhenz seine neue Rolle als spannend und emotional erfüllend. „Ich freue mich auf die vielfältigen Herausforderungen“, erklärte er abschließend.