Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat PD Dr. med. Johann Romstöck, den langjährigen Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, im Rahmen einer feierlichen Stunde offiziell verabschiedet. Seit 2006 prägte er die Abteilung maßgeblich und entwickelte sie zu einer tragenden Säule der regionalen Schwerpunktversorgung, in der jährlich rund 1.300 Patienten stationär betreut werden.
Geschäftsführer Jürgen Winter und Oberbürgermeister Sebastian Remelé würdigten in ihren Reden nicht nur die medizinische Spitzenleistung des Chirurgen, sondern vor allem seine menschliche Kompetenz und Empathie. Auch der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl Mischke sowie der leitende Oberarzt Dr. Jérôme Manville hoben hervor, dass Dr. Romstöck selbst bei hochkomplexen, stundenlangen Operationen stets ein ruhiger Anker für sein Team und seine Patienten war.
In seinem Schlusswort blickte Dr. Romstöck dankbar auf über 40 Berufsjahre und eine fünfstellige Zahl an Operationen zurück. Er bedankte sich bei seinem Team und seiner Familie für die jahrelange Unterstützung und hieß seinen Nachfolger, PD Dr. Thomas Linsenmann, herzlich willkommen, dem er für die künftigen Aufgaben im Leopoldina-Krankenhaus viel Erfolg wünschte.
