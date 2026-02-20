Auto IU

Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026
Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand
Abschied von Chefarzt a.D. PD Dr. Johann Romstöck: Leopoldina-Geschäftsführer Jürgen Winter (rechts), Oberbürgermeister Sebastian Remelé (zweiter von rechts), Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Karl Mischke (links) und Dr. Jérôme Manville, Leitender Oberarzt Neurochirurgische Klink (zweiter von links) verabschieden PD Dr. Johann Romstöck in der Bildmitte mit seiner Ehefrau Gabi. - Foto: Julia Schüler
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat PD Dr. med. Johann Romstöck, den langjährigen Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, im Rahmen einer feierlichen Stunde offiziell verabschiedet. Seit 2006 prägte er die Abteilung maßgeblich und entwickelte sie zu einer tragenden Säule der regionalen Schwerpunktversorgung, in der jährlich rund 1.300 Patienten stationär betreut werden.

Geschäftsführer Jürgen Winter und Oberbürgermeister Sebastian Remelé würdigten in ihren Reden nicht nur die medizinische Spitzenleistung des Chirurgen, sondern vor allem seine menschliche Kompetenz und Empathie. Auch der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl Mischke sowie der leitende Oberarzt Dr. Jérôme Manville hoben hervor, dass Dr. Romstöck selbst bei hochkomplexen, stundenlangen Operationen stets ein ruhiger Anker für sein Team und seine Patienten war.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Deine

In seinem Schlusswort blickte Dr. Romstöck dankbar auf über 40 Berufsjahre und eine fünfstellige Zahl an Operationen zurück. Er bedankte sich bei seinem Team und seiner Familie für die jahrelange Unterstützung und hieß seinen Nachfolger, PD Dr. Thomas Linsenmann, herzlich willkommen, dem er für die künftigen Aufgaben im Leopoldina-Krankenhaus viel Erfolg wünschte.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026

Mehr

Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament

Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament

20. Februar 2026
„Für die Musik begeistern!“: Anna-Lena Souza Santana übernimmt die Leitung der Volkacher Musikschule

„Für die Musik begeistern!“: Anna-Lena Souza Santana übernimmt die Leitung der Volkacher Musikschule

20. Februar 2026
Nach Großbrand einer Scheune: Erste Ergebnisse der umweltfachlichen Untersuchungen liegen vor

Nach Großbrand einer Scheune: Erste Ergebnisse der umweltfachlichen Untersuchungen liegen vor

20. Februar 2026
Nach Ladendiebstahl: Aufmerksame Zeugen fotografieren Täterfahrzeug – 20-Jähriger festgenommen

Nach Ladendiebstahl: Aufmerksame Zeugen fotografieren Täterfahrzeug – 20-Jähriger festgenommen

20. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)