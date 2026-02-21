Auto IU

Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
Abschied nach 20 Jahren: PD Dr. med. Johann Romstöck geht in den Ruhestand
Abschied von Chefarzt a.D. PD Dr. Johann Romstöck: Leopoldina-Geschäftsführer Jürgen Winter (rechts), Oberbürgermeister Sebastian Remelé (zweiter von rechts), Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Karl Mischke (links) und Dr. Jérôme Manville, Leitender Oberarzt Neurochirurgische Klink (zweiter von links) verabschieden PD Dr. Johann Romstöck in der Bildmitte mit seiner Ehefrau Gabi. - Foto: Julia Schüler
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat PD Dr. med. Johann Romstöck, den langjährigen Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, im Rahmen einer feierlichen Stunde offiziell verabschiedet. Seit 2006 prägte er die Abteilung maßgeblich und entwickelte sie zu einer tragenden Säule der regionalen Schwerpunktversorgung, in der jährlich rund 1.300 Patienten stationär betreut werden.

Geschäftsführer Jürgen Winter und Oberbürgermeister Sebastian Remelé würdigten in ihren Reden nicht nur die medizinische Spitzenleistung des Chirurgen, sondern vor allem seine menschliche Kompetenz und Empathie. Auch der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl Mischke sowie der leitende Oberarzt Dr. Jérôme Manville hoben hervor, dass Dr. Romstöck selbst bei hochkomplexen, stundenlangen Operationen stets ein ruhiger Anker für sein Team und seine Patienten war.

Deine
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

In seinem Schlusswort blickte Dr. Romstöck dankbar auf über 40 Berufsjahre und eine fünfstellige Zahl an Operationen zurück. Er bedankte sich bei seinem Team und seiner Familie für die jahrelange Unterstützung und hieß seinen Nachfolger, PD Dr. Thomas Linsenmann, herzlich willkommen, dem er für die künftigen Aufgaben im Leopoldina-Krankenhaus viel Erfolg wünschte.

Das könnte Dich auch interessieren:

HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026

Mehr

Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament

Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament

21. Februar 2026
Polizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen an Imbissläden: Zeugen gesucht

Polizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen an Imbissläden: Zeugen gesucht

21. Februar 2026
2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht

2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht

21. Februar 2026
Neuer Kipp-Lastwagen für den Bauhof Volkach

Neuer Kipp-Lastwagen für den Bauhof Volkach

21. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)