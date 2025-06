Abschluss der 43. Schweinfurter Seniorenwochen am 06. Juni

SCHWEINFURT – Der Vorstand des Seniorenbeirats lädt alle Senioren und Interessierte herzlich zu einem ökumenischen Dankgottesdienst ein.

Der Gottesdienst findet am Freitag, 6. Juni, um 14:00 Uhr in der Christuskirche in Schweinfurt statt. Er wird von Norbert Holzheid und Barbara Hornung gestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht ab 14:45 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch bei Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal der Christuskirche. Die Veranstaltung wird musikalisch von Bernhard Schäfer begleitet.