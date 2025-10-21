Abschlussfeier der Akademie für Unternehmensführung – 117 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen
WÜRZBURG – Insgesamt 117 Absolventinnen und Absolventen verschiedener Aufstiegsfortbildungen erhielten am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, in der Akademie für Unternehmensführung der Handwerkskammer für Unterfranken ihre Diplome. 29 der erfolgreichen Absolventen wurden zudem aufgrund sehr guter Prüfungsergebnisse mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.
Die Weiterbildungen umfassten die Lehrgänge „Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)“, „Geprüfte/r Kaufmännische/r Fachwirt/in (HwO)“, „Bachelor Professional in Betriebsinformatik (HWK für Unterfranken)“ und „Wirtschaftsinformatiker/in (HWK)“.
Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, gratulierte den Absolventen und betonte: „Berufliche Bildung ist kein Luxus, sondern die tragende Säule unseres Wohlstandes. Das Handwerk ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Es lebt von Menschen, die nicht nur reden, sondern machen.“
Heiko Brückner von der Regierung von Unterfranken überbrachte die Glückwünsche der Regierungspräsidentin und hob die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung hervor. Er betonte, dass die Wirtschaft dringend qualifizierte Fachkräfte benötige, um den Wandel in den Unternehmen mitzugestalten. Der Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung wird an die besten 20 Prozent eines Jahrgangs verliehen.
