Abwechslungsreiche „Ferien vor Ort“-Angebote für Kinder im Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit bietet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Dittelbrunn und Schonungen auch im Jahr 2026 wieder das beliebte Programm „Ferien vor Ort“ für Kinder zwischen sechs und elf Jahren an. Während der Pfingst- und Herbstferien sowie am Buß- und Bettag erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm aus Abenteuern in der Natur, kreativen Workshops und sportlichen Aktivitäten. Um Familien finanziell zu entlasten, werden diese Freizeitmaßnahmen durch den Landkreis Schweinfurt bezuschusst.
Den Auftakt bilden die Pfingstferien in Schonungen vom 26. bis 29. Mai, bei denen unter anderem Krummholzschnitzen, eine Entdeckungstour zur Fledermaus und ein Besuch im Hallenbad auf dem Plan stehen. In den Herbstferien vom 02. bis 06. November verwandelt sich Hambach in einen Schauplatz für Action-Liebhaber mit Cheerleading-Workouts, Stunts und Ausflügen in den Wildpark sowie ins Silvana. Den Abschluss bildet der Buß- und Bettag am 18. November in Schonungen, der Naturerlebnisse zum Thema Nachhaltigkeit mit Spielspaß in der Sporthalle und im Schwimmbad kombiniert.
Die Betreuung findet jeweils von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt, wobei das Team ausdrücklich auch Kinder mit Unterstützungsbedarf zur Teilnahme einlädt. Der offizielle Anmeldestart für alle Angebote ist der 02. Februar 2026 ab 08:00 Uhr. Interessierte Eltern können ihre Kinder ausschließlich online über die Homepage der Kommunalen Jugendarbeit (www.landkreis-schweinfurt.de/koja) registrieren, wo auch der detaillierte Programmflyer als Download zur Verfügung steht.
