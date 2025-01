Abwechslungsreiche Ferienangebote für Kinder im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt bietet in Kooperation mit den Gemeinden Dittelbrunn und Schonungen erlebnisreiche „Ferien vor Ort“ für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren an. Diese Freizeitangebote finden in den Pfingst- und Herbstferien statt.

Bereits ab 7.30 Uhr können die Kinder gebracht werden, das Programm beginnt um 8 Uhr und endet um 16 oder 17 Uhr. Ziel ist es, allen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. Eltern, die Fragen zur Inklusion haben, können sich gerne im Vorfeld an die Kommunale Jugendarbeit wenden. Um Familien finanziell zu entlasten, werden diese Freizeitmaßnahmen durch den Landkreis bezuschusst.

In den Pfingstferien vom 10. bis 13. Juni erwartet die Kinder in Schonungen eine spannende Ferienwoche. Sie dürfen sich auf abenteuerliche Kletteraktionen, eine Walderlebnis-Tour mit Rätselaufgaben sowie eine Wiesen-Kräuterwerkstatt freuen, in der viele Geheimnisse entdeckt werden können. Das Programm wird durch Spiele, Workshops, einen Abenteuerparcours und einen abschließenden Besuch des Hallenbades Schonungen abgerundet.

In den Herbstferien, vom 3. bis 7. November, wartet auf die Kinder in Hambach eine ebenso abwechslungsreiche Woche. Dort können sie Zirkusluft schnuppern und die Vielfalt der Natur erleben. Auf Spurensuche in Wald und Flur lernen sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennen. Auch hier gibt es viele Spiele, Workshops und Abenteuerparcours sowie einen Besuch des Wildparks und des Freizeitbads Silvana.

Am schulfreien Buß- und Bettag, dem 19. November, wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Kinder in Schonungen. Nach einem herbstlichen Waldabenteuer und Sportangeboten in der Halle geht es nach dem Mittagessen ins Schonunger Hallenbad.

Der Programmflyer mit weiteren Informationen zur Verpflegung und anderen Details wurde über die Grundschulen im Landkreis an jedes Kind verteilt und ist zusätzlich auf der Homepage des Landkreises unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Fkoja in der Rubrik „Ferien vor Ort“ verfügbar.

Die Anmeldung für die Ferienaktionen ist ausschließlich online möglich unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Fkoja (Rubrik „Aktuelle Veranstaltungen & Termine Kommunale Jugendarbeit“). Der Anmeldestart erfolgt am 3. Februar um 08:00 Uhr.

Für Fragen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger gerne an die Kommunale Jugendarbeit wenden: Telefonnummer 09721/55-519 oder per E-Mail an koja@lrasw.de.