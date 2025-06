Abwehrspieler Kevin Frisorger bleibt Schnüdel

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat den Vertrag mit Abwehrspieler Kevin Frisorger verlängert. Der 25-Jährige wird somit auch in der kommenden Saison mit den Schnüdeln den Weg in die 3. Liga gehen.

Der gebürtige Würzburger wechselte im Winter 2024 vom FV Illertissen nach Schweinfurt und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive. Geschäftsführer Markus Wolf betont die Bedeutung von Frisorger für das Team: „Kevin ist ein Abwehrspieler, der durch seine körperliche Präsenz und Zweikampfstärke der Mannschaft Stabilität gibt. Dass er nach seiner Schulterverletzung im Winter bereits zum Ende der Saison wieder über die volle Spielzeit auf dem Platz stehen konnte, hat uns sehr gefreut und spricht für seine Einstellung.“

Auch Kevin Frisorger zeigt sich motiviert für die neue Herausforderung in der 3. Liga: „Nach all den Verletzungen und Rückschlägen endlich wieder im Profifußball zu stehen, fühlt sich an wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Das Ganze in der Heimat, mit dieser Truppe, macht es einfach nur besonders. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und umso hungriger, in der kommenden Saison voll anzugreifen und in der 3. Liga zu zeigen, was wir draufhaben.“