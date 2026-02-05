Auto IU
Abweichende Öffnungszeiten für Landratsamt und Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle am Faschingsdienstag
SCHWEINFURT – Das Landratsamt Schweinfurt sowie das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle inklusive Wertstoffhof verkürzen am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, ihre Öffnungszeiten und sind lediglich von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Die Kompostanlage und der Wertstoffhof in Gerolzhofen bleiben an diesem Tag komplett geschlossen.
Der Bürgerservice und die Kfz-Zulassungsstelle stehen am Vormittag bereits ab 7:30 Uhr zur Verfügung, stellen den Betrieb jedoch ebenfalls um 12 Uhr ein. An allen anderen Tagen der Faschingsferien gelten für das Landratsamt die regulären Öffnungszeiten ohne Einschränkungen.
