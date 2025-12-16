AC 82 bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven
BÖBINGEN – Der Athletik-Club 82 (AC 82) Schweinfurt war bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven im Gewichtheben in Böbingen mit zwei Athleten vertreten und verbuchte einen neuen Vereinsrekord.
Junioren: Leonardo Martach
Leonardo Martach startete bei den Junioren in der Klasse bis $88$ kg und belegte am Ende den 9. Platz unter 14 Teilnehmern.
|Disziplin
|Versuche
|Bestleistung
|Reißen
|87 kg (ungültig), 90 kg (gültig), 97 kg (neue PB)
|97 kg
|Stoßen
|133 kg (gültig), 139 kg (ungültig), 142 kg (ungültig)
|133 kg
|Zweikampf
|230 kg
Frauen: Sophie Hügelschäffer (Vereinsrekord)
Sophie Hügelschäffer trat am Samstag in der Klasse bis $63$ kg an, die mit 20 Starterinnen die größte Klasse der Meisterschaft war. Trotz ungewöhnlich langer Pausen zwischen den Versuchen in der ausgeglichenen Startgruppe behielt sie die Nerven und erzielte herausragende Ergebnisse:
|Disziplin
|Versuche
|Ergebnis
|Reißen
|63 kg, 67 kg, 70 kg (fehlerfreie Serie)
|70 kg
|Stoßen
|82 kg (ungültig), 82 kg (gültig), 85 kg (gültig)
|85 kg
|Zweikampf
|155 kg (neue PB)
Die 155 kg im Zweikampf bedeuteten nicht nur eine neue persönliche Bestleistung und Rang 6 in ihrer Gewichtsklasse, sondern auch einen historischen Erfolg für den AC 82:
Die Leistung entsprach erstmals 100 Punkten in der Relativabzugswertung, die bei Mannschaftskämpfen verwendet wird. Dies war zuvor noch keiner Athletin und keinem Athleten in der 43-jährigen Geschichte des AC 82 gelungen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!