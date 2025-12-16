Auto IU

AC 82 bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Foto: BVDG
BÖBINGEN – Der Athletik-Club 82 (AC 82) Schweinfurt war bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven im Gewichtheben in Böbingen mit zwei Athleten vertreten und verbuchte einen neuen Vereinsrekord.

Junioren: Leonardo Martach

Leonardo Martach startete bei den Junioren in der Klasse bis $88$ kg und belegte am Ende den 9. Platz unter 14 Teilnehmern.

Disziplin Versuche Bestleistung
Reißen 87 kg (ungültig), 90 kg (gültig), 97 kg (neue PB) 97 kg
Stoßen 133 kg (gültig), 139 kg (ungültig), 142 kg (ungültig) 133 kg
Zweikampf 230 kg

Frauen: Sophie Hügelschäffer (Vereinsrekord)

Sophie Hügelschäffer trat am Samstag in der Klasse bis $63$ kg an, die mit 20 Starterinnen die größte Klasse der Meisterschaft war. Trotz ungewöhnlich langer Pausen zwischen den Versuchen in der ausgeglichenen Startgruppe behielt sie die Nerven und erzielte herausragende Ergebnisse:

Disziplin Versuche Ergebnis
Reißen 63 kg, 67 kg, 70 kg (fehlerfreie Serie) 70 kg
Stoßen 82 kg (ungültig), 82 kg (gültig), 85 kg (gültig) 85 kg
Zweikampf 155 kg (neue PB)

Die 155 kg im Zweikampf bedeuteten nicht nur eine neue persönliche Bestleistung und Rang 6 in ihrer Gewichtsklasse, sondern auch einen historischen Erfolg für den AC 82:

Die Leistung entsprach erstmals 100 Punkten in der Relativabzugswertung, die bei Mannschaftskämpfen verwendet wird. Dies war zuvor noch keiner Athletin und keinem Athleten in der 43-jährigen Geschichte des AC 82 gelungen.

