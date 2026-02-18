AC 82 beim Jugend-Frühjahrsturnier
SCHWEINFURT – Trotz der frühen Abreise am ersten Ferienwochenende haben zwei junge Athletinnen des AC 82 Schweinfurt beim Frühjahrsturnier in München beeindruckende Leistungen erzielt und sich Podestplätze gesichert. In der Altersklasse 10 der Mädchen überzeugte Sam Störcher bei ihrem ersten Jugendmehrkampf mit sechs gültigen Versuchen, während Lilith Metzger nach einer starken Aufholjagd in der Athletik den ersten Platz belegte.
Sam Störcher sammelte bei ihrem Debüt wertvolle Erfahrungen und glänzte mit einer neuen Bestleistung von 11 kg im Reißen sowie 12 kg im Stoßen, was ihr mit insgesamt 164,35 Punkten den dritten Rang bescherte. Lilith Metzger stellte mit 20 kg im Stoßen ihre persönliche Bestleistung ein und sicherte sich trotz eines anfänglichen Rückstands durch hervorragende Ergebnisse beim Kugelschocken und Schlussdreisprung mit 215,55 Punkten den Turniersieg.
