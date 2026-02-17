Auto IU

AC 82 empfängt Roding zum bayerischen Duell

SCHWEINFURT – Am kommenden Samstag um 17:00 Uhr steht für die Heber des AC 82 Schweinfurt der 7. Wettkampftag der 2. Bundesliga an, bei dem sie am Bergl die zweite Mannschaft des TB 03 Roding empfangen. Während du die Schweinfurter mit 7:11 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle findest, kämpfen die Gäste aus der Oberpfalz aktuell auf dem vorletzten Platz um wichtige Zähler gegen den Abstieg.

Trotz der Tabellensituation erwartet dich ein spannendes Duell auf Augenhöhe, da Roding mit einer Saisonbestleistung von 512,0 Relativpunkten sogar knapp vor der Maximalleistung der Schweinfurter (508,6 Punkte) liegt. Bereits vor dem Hauptwettkampf kannst du ab 14:30 Uhr die dritte Mannschaft des AC 82 unterstützen, die im Heimspiel auf die Reserve des 1. AC Bayreuth trifft.

