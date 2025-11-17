AC 82 ergattert einen Tabellenpunkt in Obrigheim

SCHWEINFURT – Den erwartet starken Gegner fanden die Heberinnen und Heber des AC 82 Schweinfurt bei ihrer Fahrt an den Neckar in der 2. Mannschaft des SV Germania Obrigheim.

Im Reißen zog die Heimmannschaft deutlich davon und holte sich den Tabellenpunkt letztlich deutlich mit 225,6 zu den 184,6 Kilopunkten der Schweinfurter. Diese hatten mit damit allerdings schon vorab gerechnet und hatten auf den Tabellenpunkt im Stoßen geschielt.

In dieser zweiten Teildisziplin entwickelte sich dann der erhoffte enge Verlauf. Nachdem der erste Block mit Anna Polke und den Schwestern Lena und Maxi Bindrum einen Vorsprung erarbeiten konnte, schlossen die Obrigheimer im zweiten Block die Lücke wieder. Angeführt wurde die Heimmannschaft dabei von der Luxemburger Nationalheberin Mara Strzykala. Sophie Hügelschäffer und Christopher Ott erarbeiteten dann aber für die Gäste aus Schweinfurt einen ausreichenden Vorsprung, sodass die Obrigheim mit ihrem letzten Versuch nur um 0,6 Kilopunkte in Führung gehen konnte. Dem AC blieb aber selbst noch ein letzter Versuch von Alexander Neusteuer, der die nötigen 151 Kilo souverän zur Hochstrecke brachte und den umjubelten Tabellenpunkt mit 324,0:323,6 sicherte.

Der Tabellenpunkt für den Zweikampf ging aufgrund des deutlichen Vorsprungs nach dem Reißen an Obrigheim (549,2 zu 508,6).

Der AC 82 steht damit nun mit 4:5 Punkten auf Platz 6 der Tabelle und kann beim folgenden Heimkampf am 06.12. gegen das noch punktlose Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen wohl schon einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen.