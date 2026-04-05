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AC 82 Schweinfurt beim DGJ Supercup: Ivan Polke überzeugt mit persönlichen Bestleistungen

5. April 2026Letztes Update 5. April 2026
AC 82 Schweinfurt beim DGJ Supercup: Ivan Polke überzeugt mit persönlichen Bestleistungen
Foto von Anna Polke
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HASSLOCH / SCHWEINFURT – Für die jugendlichen Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt stand mit dem DGJ Supercup im rheinland-pfälzischen Haßloch der erste nationale Wettkampf der Saison auf dem Programm. Ivan Polke vertrat die Schweinfurter Farben in der Altersklasse 15 der männlichen Schüler und sicherte sich in einem starken Teilnehmerfeld den achten Platz.

Der Wettkampf begann für den jungen Athleten mit den athletischen Disziplinen. Hier stellte Polke seine gute Form unter Beweis und erzielte sowohl im Schlussdreisprung als auch im Sternlauf neue persönliche Bestleistungen, was eine solide Basis für den anschließenden Gewichtheber-Teil schuf.

Erfolge im Reißen und Stoßen

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Im klassischen Gewichtheben startete Ivan Polke beim Reißen direkt mit seiner bisherigen Bestmarke von 42 kg. Diesen Versuch brachte er sicher in die Wertung. Die anschließende Steigerung auf 45 kg war an diesem Tag jedoch noch eine zu große Hürde.

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Spannend gestaltete sich das Stoßen: Nachdem der erste Versuch mit 51 kg aufgrund eines leichten technischen Fehlers vom Kampfgericht als ungültig gewertet wurde, behielt Polke die Nerven. Im zweiten Anlauf bewältigte er die Last souverän und steigerte im finalen Versuch erfolgreich auf 53 kg.

Neue Bestmarken im Zweikampf

Durch die gezeigte Leistungssteigerung konnte Ivan Polke nicht nur im Stoßen, sondern auch im Zweikampf neue persönliche Bestleistungen verbuchen. In der Endabrechnung bedeutete dies Rang 8 in der leichten Gewichtsgruppe der Schüler. Der Auftritt beim DGJ Supercup markiert somit einen gelungenen Einstand auf nationaler Ebene für das Schweinfurter Nachwuchstalent.

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