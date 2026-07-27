AC 82 Schweinfurt: Erfolgreiche Rückkehr des Nachwuchsteams bei Bayerischen Meisterschaften
SCHWEINFURT – Bei den Bayerischen Meisterschaften der Kinder und Schüler im Gewichtheber-Mehrkampf kehrte das Nachwuchsteam des AC 82 Schweinfurt mit einer soliden Bilanz heim.
Erfolge und Mannschaftswertung
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Die fünf gestarteten Talente holten in ihren jeweiligen Jahrgangs- und Gewichtsklassen gute Platzierungen.
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Neben zwei Titeln auf Landesebene verbuchte die Schweinfurter Auswahl insgesamt vier neue unterfränkische Bezirksrekorde.
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Erstmals seit den 1990er-Jahren stellte der Verein wieder eine eigene Nachwuchsmannschaft auf, die mit 903,56 Punkten den fünften Platz belegte.
Ergebnisse der Einzelstarter
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Jamie Störcher (Kinder AK8): Belegte Platz 1 mit 10 kg im Reißen, 14 kg im Stoßen (24 kg Zweikampf), 4,25 Metern im Dreisprung, 4,20 Metern im Kugelwurf und einer Laufzeit von 16,50 Sekunden.
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Lilith Metzger (Kinder AK10): Sicherte sich Platz 1 und verteidigte damit ihren Meistertitel aus dem Vorjahr mit 18 kg im Reißen, 23 kg im Stoßen (neuer unterfränkischer Bezirksrekord der „Frauen -48 kg“) und einer persönlichen Bestleistung von 41 kg im Zweikampf; dazu kamen 15,45 Sekunden im Sternlauf, 5,45 Meter im Wurf und 5,00 Meter im Dreisprung.
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Sam Maja Störcher (Kinder AK10): Erzielte nach einer verletzungsbedingten Trainingspause mit 10 kg im Reißen, 16 kg im Stoßen (26 kg Zweikampf) den dritten Platz auf dem Podium, unterstützt durch eine Laufzeit von 20,88 Sekunden, einen Wurf auf 5,65 Meter und 3,80 Meter im Sprung.
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Hayk Nikoghosyan (Kinder AK10): Feierte sein Debüt und erreichte mit 16 kg im Reißen, 22 kg im Stoßen (38 kg Zweikampf) den siebten Platz, bei Werten von 15,54 Sekunden im Lauf, 6,55 Metern im Wurf und 4,45 Metern im Sprung.
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Ivan Polke (Schüler AK15): Erreichte den vierten Platz und knackte mit 47 kg im Reißen (neuer Bezirksrekord), 55 kg im Stoßen (neuer Bezirksrekord) und 102 kg im Zweikampf (neuer Bezirksrekord) erstmals die dreistellige Kilomarke; seine athletischen Leistungen umfassten 13,30 Sekunden im Sternlauf, 6,60 Meter im Kugelschockwurf und 6,10 Meter im Dreisprung.
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