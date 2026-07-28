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AC 82 Schweinfurt: Erfolgreiche Rückkehr des Nachwuchsteams bei Bayerischen Meisterschaften

28. Juli 2026Letztes Update 28. Juli 2026
AC 82 Schweinfurt: Erfolgreiche Rückkehr des Nachwuchsteams bei Bayerischen Meisterschaften
Nachwuchs des AC 82 Schweinfurt: (Vorne von links) Sam Maja Störcher, Jamie Störcher, Lilith Metzger, Ivan Polke und Hayk Nikoghosyan; (hinten von links) das Betreuerteam Philipp Lendner und Sophie Hügelschäffer. - Foto: Julia Metzger
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SCHWEINFURT – Bei den Bayerischen Meisterschaften der Kinder und Schüler im Gewichtheber-Mehrkampf kehrte das Nachwuchsteam des AC 82 Schweinfurt mit einer soliden Bilanz heim.

Erfolge und Mannschaftswertung

Ergebnisse der Einzelstarter

  • Jamie Störcher (Kinder AK8): Belegte Platz 1 mit 10 kg im Reißen, 14 kg im Stoßen (24 kg Zweikampf), 4,25 Metern im Dreisprung, 4,20 Metern im Kugelwurf und einer Laufzeit von 16,50 Sekunden.

  • Lilith Metzger (Kinder AK10): Sicherte sich Platz 1 und verteidigte damit ihren Meistertitel aus dem Vorjahr mit 18 kg im Reißen, 23 kg im Stoßen (neuer unterfränkischer Bezirksrekord der „Frauen -48 kg“) und einer persönlichen Bestleistung von 41 kg im Zweikampf; dazu kamen 15,45 Sekunden im Sternlauf, 5,45 Meter im Wurf und 5,00 Meter im Dreisprung.

  • Sam Maja Störcher (Kinder AK10): Erzielte nach einer verletzungsbedingten Trainingspause mit 10 kg im Reißen, 16 kg im Stoßen (26 kg Zweikampf) den dritten Platz auf dem Podium, unterstützt durch eine Laufzeit von 20,88 Sekunden, einen Wurf auf 5,65 Meter und 3,80 Meter im Sprung.

  • Hayk Nikoghosyan (Kinder AK10): Feierte sein Debüt und erreichte mit 16 kg im Reißen, 22 kg im Stoßen (38 kg Zweikampf) den siebten Platz, bei Werten von 15,54 Sekunden im Lauf, 6,55 Metern im Wurf und 4,45 Metern im Sprung.

  • Ivan Polke (Schüler AK15): Erreichte den vierten Platz und knackte mit 47 kg im Reißen (neuer Bezirksrekord), 55 kg im Stoßen (neuer Bezirksrekord) und 102 kg im Zweikampf (neuer Bezirksrekord) erstmals die dreistellige Kilomarke; seine athletischen Leistungen umfassten 13,30 Sekunden im Sternlauf, 6,60 Meter im Kugelschockwurf und 6,10 Meter im Dreisprung.


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