AC 82 Schweinfurt glänzt bei Frankenmeisterschaft: Fast makellose Bilanz
KITZINGEN / SCHWEINFURT – Mit einer beeindruckenden Erfolgsquote kehrten die Heberinnen und Heber des AC 82 Schweinfurt von der Frankenmeisterschaft aus Kitzingen zurück. In der Sickergrundhalle gelangen dem Team 40 gültige Versuche bei lediglich einem einzigen Fehlversuch – eine Bilanz, die sich in zahlreichen Titeln, Rekorden und Bestleistungen widerspiegelte.
Die vom KSV Kitzingen hervorragend organisierte Veranstaltung bot den Schweinfurter Athleten die perfekte Bühne für sportliche Höchstleistungen in familiärer Atmosphäre.
Nachwuchs und Debütanten überzeugen
Den Grundstein für den Erfolg legten die Jüngsten. Die erst 7-jährige Jamie Störcher behielt die Nerven und brachte alle Versuche gültig zur Hochstrecke. Ihre Schwester Sam (AK 10) krönte ihre Leistung mit dem Gesamtsieg in der U12-Wertung und durfte ihren ersten Pokal in Empfang nehmen. Ebenfalls einen starken ersten Auftritt zeigte Valeria Dyrikov in der AK 13.
Ein perfektes Debüt feierte Emilio Baier: Er sicherte sich nicht nur den Frankenmeistertitel in der Klasse bis 65 kg, sondern stellte mit 130 kg im Zweikampf auch direkt neue Bezirksrekorde auf.
Rekorde und Titelregen bei den Aktiven und Masters
Auch die erfahrenen Heber zeigten sich in Bestform:
-
Yannick Müller: Holte den Titel in der Klasse über 110 kg und glänzte mit einem neuen Bezirksrekord im Reißen (117 kg).
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Peter Michel: Erzielte einen Doppelsieg und sicherte sich den Titel sowohl bei den Masters M55 als auch bei den Aktiven (Klasse bis 94 kg).
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Ahmed Keraida: Verpasste zwar knapp das Podest (4. Platz), belohnte sich jedoch mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen.
Die Ergebnisse des AC 82 Schweinfurt im Überblick
|Name
|Klasse
|Reißen
|Stoßen
|Zweikampf
|Platzierung
|Jamie Störcher
|Kinder U12 (-28 kg)
|7 kg
|10 kg
|17 kg
|1. Platz
|Sam Maja Störcher
|Kinder U12 (-44 kg)
|10 kg
|16 kg
|26 kg
|1. Platz
|Valeria Dyrikov
|Schüler U15 (-58 kg)
|10 kg
|14 kg
|24 kg
|1. Platz
|Emilio Baier
|Aktive (-65 kg)
|60 kg
|70 kg
|130 kg
|1. Platz
|Peter Michel
|Aktive/Masters (-94 kg)
|63 kg
|80 kg
|143 kg
|1. Platz
|Yannick Müller
|Aktive (>110 kg)
|117 kg
|140 kg
|257 kg
|1. Platz
|Ahmed Keraida
|Aktive (-88 kg)
|63 kg
|75 kg
|138 kg
|4. Platz
Mit diesem Erfolg im Rücken blickt der AC 82 Schweinfurt optimistisch auf die kommenden Aufgaben der Saison.
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