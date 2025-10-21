AC 82 Schweinfurt II führt weiter die Frankenliga an
SCHWEINFURT – Die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt hat am zweiten Wettkampftag der Frankenliga Saison 2025/2026 die zweite Mannschaft des 1. AC Bayreuth empfangen und souverän besiegt. Das Schweinfurter Team sicherte sich alle drei Tabellenpunkte und behält damit weiterhin die Tabellenführung (6:0 Punkte).
Trotz der Tatsache, dass beide Mannschaften nicht in Bestbesetzung antraten, konnten die Heber fast alle Versuche gültig zur Hochstrecke bringen.
Elina Wagner war die erfolgreichste Heberin der Begegnung und erzielte mit 272,26 Q-Points die höchste Punktzahl. Mit 77 kg im Stoßen und 138 kg im Zweikampf stellte sie neue Unterfrankenrekorde in der Klasse „Frauen -77 kg“ auf. Auch Matthias Hofmann überzeugte mit neuen persönlichen Bestleistungen von 104 kg im Stoßen und 188 kg im Zweikampf.
Endergebnis des 2. Wettkampftages:
|Team
|Reißen (Q-Points)
|Stoßen (Q-Points)
|Zweikampf (Q-Points)
|AC 82 Schweinfurt II
|492,95
|637,16
|1.130,11
|1. AC Bayreuth II
|456,89
|558,15
|1.015,04
Tabellenstand nach dem 2. Wettkampftag (Auszug):
|Platz
|Mannschaft
|Punkte
|1.
|AC 82 Schweinfurt 2
|6 : 0
|4.
|1. AC Bayreuth 2
|0 : 3
|5.
|AC 82 Schweinfurt 3
|0 : 3
