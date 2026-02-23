AC 82 Schweinfurt III gewinnt Kellerduell gegen 1. AC Bayreuth II
Jonas Weiß erzielt höchste Punktzahl
SCHWEINFURT – Am letzten Saisontag hat die dritte Mannschaft des AC 82 Schweinfurt das spannende Kellerduell gegen die Reserve des 1. AC Bayreuth mit 2:1 gewonnen. In einem harten Schlagabtausch behielten die Schweinfurter im Reißen sowie in der Gesamtwertung knapp die Oberhand und zogen damit in der Abschlusstabelle am Bayreuther Team vorbei.
Den Grundstein für den Erfolg legte die Heimmannschaft bereits in der ersten Teildisziplin, die sie mit 414,99 zu 406,11 Punkten für sich entschied.
Obwohl die Gäste im Stoßen mit einer starken Aufholjagd konterten und diesen Punkt entführten, blieb der Gesamtsieg mit einem Endstand von 950,52 zu 945,80 Punkten in Schweinfurt.
Herausragender Heber des Tages war Jonas Weiß, der mit 232,86 Punkten die höchste Wertung des Wettkampfs erzielte, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Christoph Sulm.
Sulm feierte zudem einen besonders erfolgreichen Saisonabschluss, indem er mit 75 kg im Reißen und dem Durchbrechen der 100-kg-Marke im Stoßen neue persönliche Bestleistungen aufstellte.
Ein gelungener Einstand glückte Ahmed Keraida, der bei seinem ersten Wettkampf direkt sechs gültige Versuche in die Wertung brachte.
Zusammen mit den soliden Leistungen von Ulrike Zehner und Ivan Polke sicherte sich das Team so den ersten Saisonsieg und beendet die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz.
