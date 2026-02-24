Auto IU

AC 82 Schweinfurt III gewinnt Kellerduell gegen 1. AC Bayreuth II

Jonas Weiß erzielt höchste Punktzahl

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
AC 82 Schweinfurt III gewinnt Kellerduell gegen 1. AC Bayreuth II
Foto von Yannick Müller - Mannschaft des AC 82 Schweinfurt III Vorne: Ahmed Keraida, Ivan Polke Hinten: Ulrike Zehner, Christian Gareis, Jonas Weiß
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am letzten Saisontag hat die dritte Mannschaft des AC 82 Schweinfurt das spannende Kellerduell gegen die Reserve des 1. AC Bayreuth mit 2:1 gewonnen. In einem harten Schlagabtausch behielten die Schweinfurter im Reißen sowie in der Gesamtwertung knapp die Oberhand und zogen damit in der Abschlusstabelle am Bayreuther Team vorbei.

Den Grundstein für den Erfolg legte die Heimmannschaft bereits in der ersten Teildisziplin, die sie mit 414,99 zu 406,11 Punkten für sich entschied.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Obwohl die Gäste im Stoßen mit einer starken Aufholjagd konterten und diesen Punkt entführten, blieb der Gesamtsieg mit einem Endstand von 950,52 zu 945,80 Punkten in Schweinfurt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Mehr

Herausragender Heber des Tages war Jonas Weiß, der mit 232,86 Punkten die höchste Wertung des Wettkampfs erzielte, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Christoph Sulm.

Sulm feierte zudem einen besonders erfolgreichen Saisonabschluss, indem er mit 75 kg im Reißen und dem Durchbrechen der 100-kg-Marke im Stoßen neue persönliche Bestleistungen aufstellte.

Ein gelungener Einstand glückte Ahmed Keraida, der bei seinem ersten Wettkampf direkt sechs gültige Versuche in die Wertung brachte.

Zusammen mit den soliden Leistungen von Ulrike Zehner und Ivan Polke sicherte sich das Team so den ersten Saisonsieg und beendet die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026

Mehr

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

24. Februar 2026
Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

24. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

24. Februar 2026
Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

24. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)