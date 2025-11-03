Auto IU
AC 82 Schweinfurt III unterliegt der HG Kitzingen/Würzburg
SCHWEINFURT – Die Reservemannschaft des AC 82 Schweinfurt III unterlag am dritten Wettkampftag der Frankenliga Saison 2025/2026 der Hebergemeinschaft KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg mit $893,09$ zu $1.300,42$ Punkten. Die drei Tabellenpunkte blieben in Kitzingen.
Trotz der Niederlage zeigte die AC-Mannschaft gute Leistungen und brachte $35$ von $36$ Versuchen gültig zur Hochstrecke.
Einzelleistungen und Rekorde
- Thomas Walz erzielte mit $210,31$ Q-Points die höchste Punktzahl für den AC 82 Schweinfurt III. Sein Stoßversuch von $100 text{ kg}$ war voraussichtlich der letzte in der KSV-Halle in der Glauberstraße, da der nächste Wettkampf in den neuen Räumlichkeiten stattfinden soll.
- Ivan Polke verbesserte mit $50 text{ kg}$ im Stoßen und $90 text{ kg}$ im Zweikampf nicht nur seine persönlichen Bestleistungen, sondern auch die Unterfrankenrekorde in der Klasse „Männer -60 kg“.
- Christian Gareis schaffte es zwar nicht in die Teamwertung, stellte aber in allen drei Disziplinen Unterfrankenrekorde in der Klasse „Männer +110 kg“ auf.
Einzelleistungen AC 82 Schweinfurt III:
|Name
|Körpergewicht [kg]
|Reißen [kg]
|Stoßen [kg]
|Zweikampf [kg]
|Q-Points
|Thomas Walz
|$88,3$
|$68$
|$100$
|$168$
|$210,31$
|Ulrike Zehner
|$55,9$
|$40$
|$48$
|$88$
|$194,03$
|Peter Michel
|$90,6$
|$65$
|$80$
|$145$
|$179,64$
|Ivan Polke
|$55,1$
|$40$
|$50$
|$90$
|$157,47$
|Vanessa Karch
|$76,7$
|$35$
|$45$
|$80$
|$151,64$
Ergebnisse des 3. Wettkampftages:
|Mannschaft
|Reißen [Punkte]
|Stoßen [Punkte]
|Zweikampf [Punkte]
|HG Kitzingen/Würzburg
|$579,09$
|$721,33$
|$1.300,42$
|AC 82 Schweinfurt III
|$390,18$
|$502,91$
|$893,09$
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag:
|Platz
|Mannschaft
|Punkte
|1.
|AC 82 Schweinfurt 2
|$6 : 0$
|2.
|HG Kitzingen/Würzburg
|$3 : 0$
|3.
|TSV Röthenbach 2
|$0 : 0$
|4.
|1. AC Bayreuth 2
|$0 : 3$
|5.
|AC 82 Schweinfurt 3
|$0 : 6$
