AC 82 Schweinfurt III unterliegt der HG Kitzingen/Würzburg

3. November 2025Letztes Update 3. November 2025
Foto von Anna Polke: Mannschaft des AC 82 Schweinfurt III Vorne: Ivan Polke, Vanessa Karch, Ulrike Zehner Hinten: Peter Michel, Thomas Walz, Christian Gareis
SCHWEINFURT – Die Reservemannschaft des AC 82 Schweinfurt III unterlag am dritten Wettkampftag der Frankenliga Saison 2025/2026 der Hebergemeinschaft KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg mit $893,09$ zu $1.300,42$ Punkten. Die drei Tabellenpunkte blieben in Kitzingen.

Trotz der Niederlage zeigte die AC-Mannschaft gute Leistungen und brachte $35$ von $36$ Versuchen gültig zur Hochstrecke.

Einzelleistungen und Rekorde

  • Thomas Walz erzielte mit $210,31$ Q-Points die höchste Punktzahl für den AC 82 Schweinfurt III. Sein Stoßversuch von $100 text{ kg}$ war voraussichtlich der letzte in der KSV-Halle in der Glauberstraße, da der nächste Wettkampf in den neuen Räumlichkeiten stattfinden soll.
  • Ivan Polke verbesserte mit $50 text{ kg}$ im Stoßen und $90 text{ kg}$ im Zweikampf nicht nur seine persönlichen Bestleistungen, sondern auch die Unterfrankenrekorde in der Klasse „Männer -60 kg“.
  • Christian Gareis schaffte es zwar nicht in die Teamwertung, stellte aber in allen drei Disziplinen Unterfrankenrekorde in der Klasse „Männer +110 kg“ auf.

Einzelleistungen AC 82 Schweinfurt III:

Name Körpergewicht [kg] Reißen [kg] Stoßen [kg] Zweikampf [kg] Q-Points
Thomas Walz $88,3$ $68$ $100$ $168$ $210,31$
Ulrike Zehner $55,9$ $40$ $48$ $88$ $194,03$
Peter Michel $90,6$ $65$ $80$ $145$ $179,64$
Ivan Polke $55,1$ $40$ $50$ $90$ $157,47$
Vanessa Karch $76,7$ $35$ $45$ $80$ $151,64$

Ergebnisse des 3. Wettkampftages:

Mannschaft Reißen [Punkte] Stoßen [Punkte] Zweikampf [Punkte]
HG Kitzingen/Würzburg $579,09$ $721,33$ $1.300,42$
AC 82 Schweinfurt III $390,18$ $502,91$ $893,09$

Tabelle nach dem 3. Wettkampftag:

Platz Mannschaft Punkte
1. AC 82 Schweinfurt 2 $6 : 0$
2. HG Kitzingen/Würzburg $3 : 0$
3. TSV Röthenbach 2 $0 : 0$
4. 1. AC Bayreuth 2 $0 : 3$
5. AC 82 Schweinfurt 3 $0 : 6$

