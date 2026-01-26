AC 82 Schweinfurt startete erstmals im Hexenkessel des SGV Böbingen
BÖBINGEN / SCHWEINFURT – Am 5. Wettkampftag der 2. Bundesliga traten die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt erstmals in der stimmungsvollen Halle des SGV Böbingen an. Vor rund 200 Zuschauern und einer außergewöhnlichen Kulisse unterlagen die Unterfranken dem Tabellenführer erwartungsgemäß mit 478,0 zu 609,8 Relativpunkten. Trotz der deutlichen Niederlage gegen die seit sieben Jahren zu Hause ungeschlagenen Gastgeber zeigten sich die Schweinfurter von der Atmosphäre im „Hexenkessel“ beflügelt und stellten mehrere persönliche Bestleistungen sowie neue unterfränkische Rekorde auf.
Besonders Elina Wagner wuchs über sich hinaus: Sie erzielte sowohl im Reißen, Stoßen als auch im Zweikampf neue Bestwerte und knackte mit 80,0 Punkten erstmals die magische 80er-Marke. Auch Alexander Neusteuer glänzte mit einem persönlichen Rekord im Reißen. Die meisten Zähler für das AC-Konto sammelten Lena Bindrum und Sophie Hügelschäffer mit jeweils starken 90 Punkten, gefolgt von Maxi Bindrum mit 87 Punkten. Christopher Ott und Alexander Neusteuer komplettierten das Mannschaftsergebnis, das laut Vorstand Thomas Walz eine würdige Repräsentation des Vereins darstellte, auch wenn ein Sieg gegen die Top-Favoriten außer Reichweite lag.
In der Tabelle rutscht der AC 82 Schweinfurt durch die Drei-Punkte-Niederlage um einen Platz nach hinten und belegt nun mit 7:8 Punkten den sechsten Rang. Der SGV Böbingen festigt hingegen mit 14:1 Punkten seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga. Für die Schweinfurter Heber bleibt die Erkenntnis, dass sie auch unter hohem Druck und in ungewohnter Umgebung – wie dem beengten Aufwärmbereich in Böbingen – ihre Leistung abrufen und sogar steigern können.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!