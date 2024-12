AC 82 will an den guten Saisonstart anknüpfen

SCHWEINFURT – Am kommenden Samstag steht für die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt der dritte Wettkampf der 2. Bundesliga auf dem Programm.

Zu Gast ist die zweite Mannschaft des TB 03 Roding. Die Gastgeber wollen an ihren gelungenen Saisonstart anknüpfen, ihr Punktekonto weiter ausbauen und möglicherweise erneut den beim letzten Wettkampf aufgestellten Bezirksmannschaftsrekord brechen, der zuvor 43 Jahre unberührt blieb.

Die Gäste aus der Oberpfalz sind aktuell der einzige Verein in Deutschland mit Mannschaften sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga. Die Schweinfurter gelten als Favoriten, wobei es spannend bleibt, ob Roding aufgrund von Einsätzen in der ersten Mannschaft nicht in voller Stärke antreten kann. Sollte dies der Fall sein, dürfte ein enger und umkämpfter Wettkampf bevorstehen.

Der Wettkampf beginnt um 17 Uhr in der Halle des AC 82 Schweinfurt am Bergl. Bereits zuvor, um 14:30 Uhr, tritt die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt gegen die HG KSV Kitzingen/Kraftmühle Würzburg an.