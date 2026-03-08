Auto IU

AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
    Foto: Christian Gareis
    Foto: Christian Gareis
    Sparkasse

    SCHWEINFURT – Der AC 82 Schweinfurt hat am zweiten Wettkampftag der Bayerischen Mastersrunde beim KSV Kitzingen eine starke Leistung gezeigt und sich in der Abschlusstabelle deutlich verbessert. Mit 1.182,91 Punkten kletterten die Schweinfurter vom siebten auf den vierten Tabellenplatz nach oben.

    Den Dreikampf des Tages entschied der ASV Neu-Ulm mit 1.281,36 Punkten für sich, gefolgt von den Gastgebern aus Kitzingen mit 1.219,46 Punkten. Thomas Walz war mit 360,15 Punkten der erfolgreichste Heber der Schweinfurter Mannschaft. Uwe Dalibor überzeugte mit einem persönlichen Bestwert von 297,43 Punkten, während Wolfgang Balling (270,88) und Peter Michel (254,45) ebenfalls wichtige Punkte zum Gesamtergebnis beisteuerten.

    Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
    Johanniter Hausnotruf testen

    In der abschließenden Tabelle der Mastersrunde sichert sich der TSV Röthenbach den ersten Platz mit einem Durchschnitt von 1.258,94 Punkten. Der AC 82 Schweinfurt beendet die Saison erfolgreich auf Rang vier.

    Das könnte Dich auch interessieren:

    Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

    Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

    Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
    Mehr

    Einzelleistungen der AC-Heber

    Name Jahrgang Körpergewicht Reißen kg Stoßen kg Zweikampf kg Punkte
    Thomas Walz 1961 88,8 76 104 178 360,15
    Uwe Dalibor 1967 92,8 75 92 167 297,43
    Wolfgang Balling 1956 80,1 48 65 113 270,88
    Peter Michel 1968 90,4 65 79 144 254,45

    Tabelle nach dem 2. und letzten Wettkampftag

    Platz Mannschaft Punkte-Durchschnitt
    1. TSV Röthenbach 1.258,94
    2. ASV Neu-Ulm 1.254,87
    3. KSV Kitzingen 1.163,88
    4. AC 82 Schweinfurt 1.106,55
    5. ESV München-Ost 1.070,32
    6. ESV München-Neuaubing 1.058,24
    7. LRC Neumarkt 1.015,76
    8. 1. AC Weiden 1.013,39

    Naturfreundehaus
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
    Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

    8. März 2026Letztes Update 8. März 2026

    Mehr

    Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

    Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

    8. März 2026
    600.000 Euro kostet die Sanierung und Modernisierung des Schonunger Rathauses

    600.000 Euro kostet die Sanierung und Modernisierung des Schonunger Rathauses

    8. März 2026
    Gefahrgutaustritt an Güterzug in Gemünden

    Gefahrgutaustritt an Güterzug in Gemünden

    8. März 2026
    Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim

    Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim

    7. März 2026
    Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)