AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
    Foto: Christian Gareis
    Foto: Christian Gareis
    SCHWEINFURT – Der AC 82 Schweinfurt hat am zweiten Wettkampftag der Bayerischen Mastersrunde beim KSV Kitzingen eine starke Leistung gezeigt und sich in der Abschlusstabelle deutlich verbessert. Mit 1.182,91 Punkten kletterten die Schweinfurter vom siebten auf den vierten Tabellenplatz nach oben.

    Den Dreikampf des Tages entschied der ASV Neu-Ulm mit 1.281,36 Punkten für sich, gefolgt von den Gastgebern aus Kitzingen mit 1.219,46 Punkten. Thomas Walz war mit 360,15 Punkten der erfolgreichste Heber der Schweinfurter Mannschaft. Uwe Dalibor überzeugte mit einem persönlichen Bestwert von 297,43 Punkten, während Wolfgang Balling (270,88) und Peter Michel (254,45) ebenfalls wichtige Punkte zum Gesamtergebnis beisteuerten.

    In der abschließenden Tabelle der Mastersrunde sichert sich der TSV Röthenbach den ersten Platz mit einem Durchschnitt von 1.258,94 Punkten. Der AC 82 Schweinfurt beendet die Saison erfolgreich auf Rang vier.

    Einzelleistungen der AC-Heber

    Name Jahrgang Körpergewicht Reißen kg Stoßen kg Zweikampf kg Punkte
    Thomas Walz 1961 88,8 76 104 178 360,15
    Uwe Dalibor 1967 92,8 75 92 167 297,43
    Wolfgang Balling 1956 80,1 48 65 113 270,88
    Peter Michel 1968 90,4 65 79 144 254,45

    Tabelle nach dem 2. und letzten Wettkampftag

    Platz Mannschaft Punkte-Durchschnitt
    1. TSV Röthenbach 1.258,94
    2. ASV Neu-Ulm 1.254,87
    3. KSV Kitzingen 1.163,88
    4. AC 82 Schweinfurt 1.106,55
    5. ESV München-Ost 1.070,32
    6. ESV München-Neuaubing 1.058,24
    7. LRC Neumarkt 1.015,76
    8. 1. AC Weiden 1.013,39

