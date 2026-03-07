AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026
SCHWEINFURT – Der AC 82 Schweinfurt hat am zweiten Wettkampftag der Bayerischen Mastersrunde beim KSV Kitzingen eine starke Leistung gezeigt und sich in der Abschlusstabelle deutlich verbessert. Mit 1.182,91 Punkten kletterten die Schweinfurter vom siebten auf den vierten Tabellenplatz nach oben.
Den Dreikampf des Tages entschied der ASV Neu-Ulm mit 1.281,36 Punkten für sich, gefolgt von den Gastgebern aus Kitzingen mit 1.219,46 Punkten. Thomas Walz war mit 360,15 Punkten der erfolgreichste Heber der Schweinfurter Mannschaft. Uwe Dalibor überzeugte mit einem persönlichen Bestwert von 297,43 Punkten, während Wolfgang Balling (270,88) und Peter Michel (254,45) ebenfalls wichtige Punkte zum Gesamtergebnis beisteuerten.
In der abschließenden Tabelle der Mastersrunde sichert sich der TSV Röthenbach den ersten Platz mit einem Durchschnitt von 1.258,94 Punkten. Der AC 82 Schweinfurt beendet die Saison erfolgreich auf Rang vier.
Einzelleistungen der AC-Heber
|Name
|Jahrgang
|Körpergewicht
|Reißen kg
|Stoßen kg
|Zweikampf kg
|Punkte
|Thomas Walz
|1961
|88,8
|76
|104
|178
|360,15
|Uwe Dalibor
|1967
|92,8
|75
|92
|167
|297,43
|Wolfgang Balling
|1956
|80,1
|48
|65
|113
|270,88
|Peter Michel
|1968
|90,4
|65
|79
|144
|254,45
Tabelle nach dem 2. und letzten Wettkampftag
|Platz
|Mannschaft
|Punkte-Durchschnitt
|1.
|TSV Röthenbach
|1.258,94
|2.
|ASV Neu-Ulm
|1.254,87
|3.
|KSV Kitzingen
|1.163,88
|4.
|AC 82 Schweinfurt
|1.106,55
|5.
|ESV München-Ost
|1.070,32
|6.
|ESV München-Neuaubing
|1.058,24
|7.
|LRC Neumarkt
|1.015,76
|8.
|1. AC Weiden
|1.013,39
