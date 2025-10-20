AC-Heber holen erste Tabellenpunkte in der Bundesliga
SCHWEINFURT – Die erste Mannschaft des AC 82 Schweinfurt hat am 2. Wettkampftag der 2. Bundesliga Saison 2025/2026 einen souveränen Heimsieg gegen den AC Weinheim eingefahren. Der AC 82 dominierte die Begegnung und entschied sowohl das Reißen, das Stoßen als auch den Zweikampf klar für sich. Durch diesen Erfolg klettert der AC 82 Schweinfurt vom 8. auf den 6. Tabellenplatz.
Die Schweinfurter Heberinnen setzten die Gäste von Anfang an unter Druck. Das Reißen endete mit einem deutlichen Vorsprung von 196,0 zu 146,0 Punkten für Schweinfurt. Auch im Stoßen sicherte sich der AC den Tabellenpunkt mit 309,6 zu 265,0 Relativpunkten.
Besonders herausragend war die Leistung von Lena Bindrum, die mit 93 kg im Stoßen eine neue persönliche Bestleistung aufstellte und in der Klasse „Frauen -69 kg“ alle Unterfrankenrekorde (71 kg Reißen, 93 kg Stoßen, 164 kg Zweikampf) verbesserte. Ihre 96,0 Relativpunkte waren das höchste Ergebnis der gesamten Begegnung.
Auch Jana Fleischmann konnte neue Unterfrankenrekorde in der Klasse „Frauen -77 kg“ aufstellen (67 kg Reißen, 80 kg Stoßen, 147 kg Zweikampf). Der einzige Mann der Begegnung, Leonardo Martach, blieb im Stoßen hinter den Erwartungen zurück.
Endergebnis des 2. Wettkampftages:
|Team
|Reißen
|Stoßen
|Zweikampf (Gesamt)
|AC 82 Schweinfurt
|196,0
|309,6
|505,6
|AC Weinheim
|146,0
|265,0
|411,0
Top-Leistungen (Relativpunkte):
- Lena Bindrum: 96,0
- Maxi Bindrum: 92,0
- Sophie Hügelschäffer: 90,0
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!