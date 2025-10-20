Auto IU

AC-Heber holen erste Tabellenpunkte in der Bundesliga

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
AC-Team: vorne Christopher Ott, Leonardo Martach, Alexander Neusteuer Hinten: Philipp Lendner, Sophie Hügelschäffer, Julia Metzger - Foto: Yannick Müller
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die erste Mannschaft des AC 82 Schweinfurt hat am 2. Wettkampftag der 2. Bundesliga Saison 2025/2026 einen souveränen Heimsieg gegen den AC Weinheim eingefahren. Der AC 82 dominierte die Begegnung und entschied sowohl das Reißen, das Stoßen als auch den Zweikampf klar für sich. Durch diesen Erfolg klettert der AC 82 Schweinfurt vom 8. auf den 6. Tabellenplatz.

Die Schweinfurter Heberinnen setzten die Gäste von Anfang an unter Druck. Das Reißen endete mit einem deutlichen Vorsprung von 196,0 zu 146,0 Punkten für Schweinfurt. Auch im Stoßen sicherte sich der AC den Tabellenpunkt mit 309,6 zu 265,0 Relativpunkten.

Besonders herausragend war die Leistung von Lena Bindrum, die mit 93 kg im Stoßen eine neue persönliche Bestleistung aufstellte und in der Klasse „Frauen -69 kg“ alle Unterfrankenrekorde (71 kg Reißen, 93 kg Stoßen, 164 kg Zweikampf) verbesserte. Ihre 96,0 Relativpunkte waren das höchste Ergebnis der gesamten Begegnung.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Auch Jana Fleischmann konnte neue Unterfrankenrekorde in der Klasse „Frauen -77 kg“ aufstellen (67 kg Reißen, 80 kg Stoßen, 147 kg Zweikampf). Der einzige Mann der Begegnung, Leonardo Martach, blieb im Stoßen hinter den Erwartungen zurück.

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding

Endergebnis des 2. Wettkampftages:

Team Reißen Stoßen Zweikampf (Gesamt)
AC 82 Schweinfurt 196,0 309,6 505,6
AC Weinheim 146,0 265,0 411,0

Top-Leistungen (Relativpunkte):

  • Lena Bindrum: 96,0
  • Maxi Bindrum: 92,0
  • Sophie Hügelschäffer: 90,0

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)