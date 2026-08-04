AC-Heberinnen testen erfolgreich ihre Form für die neue Saison

Erfolg in der Altersklasse W35: Julia Metzger (Zweite von rechts) auf dem dritten Platz des Podestes beim Walter-Engel-Turnier. - Foto: Tabea Thümmler

Die neue persönliche Bestleistung im Reißen: Tabea Thümmler bringt die 64 Kilogramm auf der Open-Air-Bühne in Ladenburg sicher zur Hochstrecke. - Foto: Julia Metzger

SCHWEINFURT – Zwei Gewichtheberinnen des AC 82 Schweinfurt haben beim 15. Walter-Engel-Turnier in Ladenburg ihre Form für die bevorstehende Ligasaison getestet. Tabea Thümmler stellte dabei im Reißen eine neue persönliche Bestleistung auf, Julia Metzger sicherte sich in ihrer Altersklasse den dritten Platz.

Das Turnier wurde bei sommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel auf dem Vorplatz der Lobdengauhalle in Ladenburg ausgetragen.

Tabea Thümmler trat in der Seniorinnenklasse bis 69 Kilogramm an. Nach einem Kurzurlaub gelang ihr im Reißen eine makellose Serie mit gültigen Versuchen bei 57, 61 und 64 Kilogramm. Mit den 64 Kilogramm verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung um ein Kilogramm.

Im Stoßen meisterte sie zunächst 72 Kilogramm. Anschließend versuchte sie sich zweimal an 76 Kilogramm, um eine Zweikampfleistung von 140 Kilogramm zu erreichen. Der zweite Versuch scheiterte bereits beim Umsetzen, im dritten Versuch gelang zwar das Umsetzen, der Ausstoß misslang jedoch. Mit insgesamt 136 Kilogramm im Zweikampf belegte Thümmler den fünften Platz unter elf Teilnehmerinnen.

Julia Metzger startete in der Altersklasse W35 und nutzte den Wettkampf ebenfalls als Formtest. Nach einem erfolgreichen Einstieg mit 45 Kilogramm im Reißen musste sie bei 48 Kilogramm zunächst einen Fehlversuch hinnehmen. Im dritten Anlauf bewältigte sie die Last jedoch erfolgreich.

Im Stoßen brachte Metzger 61 und 64 Kilogramm gültig zur Hochstrecke. Mit einer Zweikampfleistung von 112 Kilogramm erreichte sie den dritten Platz in ihrer Altersklasse.